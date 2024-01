CorSera – La Juve ora ha in pugno Djalò: così il sorpasso sull’Inter

La Juventus fa sul serio per Tiago Djalò. Ora sarà il giocatore a decidere il suo futuro, tra club l’accordo è già stato trovato. Ecco quanto ricostruito dal Corriere della Sera oggi in edicola: “Nonostante Tiago Djalò fosse verbalmente d’accordo con l’Inter per trasferirsi a giugno a Milano a parametro zero, la Juve ha completato il sorpasso e ha in pugno il giocatore.