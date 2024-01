Inter, Inzaghi infrange una regola per Lautaro: Toro in pressing da giorni per giocare dal 1′

"Poi a Napoli è toccato ai muscoli dei due olandesi, De Vrij e Dumfries, e proprio prima del loro ritorno, ecco gli ultimi guai ai flessori di Dimarco e Lautaro. Beffardo: proprio quando stava per ritrovare un pezzo, Simone ha finito sempre per perderne un altro. Niente che una rosa allargata non possa sostenere, ma non la migliore condizione per sprintare in campionato. Contro il Verona, però, Inzaghi può indossare la coperta per intero, proprio ciò che serve adesso che si sente il soffio gelido di Allegri alle spalle. Il tecnico nerazzurro ha di solito un rigido regolamento per chi recupera da infortuni muscolari. Prima di sganciarli dal primo minuto, riserva una mezzoretta a partita in corso. Almeno in base alle prove fatte nell’allenamento della vigilia, questa regola oggi varrebbe solo per Dimarco: oggi a sinistra inizia, infatti, Carlos Augusto. Per Lautaro, però, sembrerebbe di no. Il capitano è in pressing da giorni per partire dall’inizio e la sua tenuta fisica potrebbe aver convinto Inzaghi. Arnautovic è pronto, ma la ThuLa è tentatrice: quando i due pezzi dell’attacco si connettono, l’Inter si accende", aggiunge Gazzetta.