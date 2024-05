TS – Juve su Khéphren Thuram: lui attirato dall’idea di sfidare il fratello

Il club bianconero sta lavorando per trovare un accordo col Nizza per il figlio minore di Lilian che ha un contratto in scadenza nel 2025

Da quanto scrive TuttoSport la Juventus, che pensa a rinforzi per il centrocampo, in attesa di capire come finirà la situazione legata al rinnovo di Rabiot, starebbe lavorando allo sbarco a Torino di Khéphren Thuram. Si tratta del fratello minore di Marcus, attaccante dell'Inter, nonché figlio dell'ex giocatore bianconero Lilian.