Addio Ronaldo, la Juve riprende Kean dall’Everton in prestito biennale. I dettagli

L'attaccante, cresciuto nelle giovanili bianconere, era stato ceduto agli inglesi due anni fa. Torna ora dopo l'addio di Ronaldo

La prima scelta era Icardi , ma il PSG in prestito non lo ha ceduto alla Juventus. L'Everton invece ha accettato un prestito biennale con obbligo di riscatto (tra due anni) a venti mln per Moise Kean. I bianconeri hanno così trovato il loro attaccante dopo l'addio di Cristiano Ronaldo che ha scelto di tornare al Manchester United. Il giocatore è atteso domani a Torino per le visite mediche.

A Skysport hanno spiegato che sono stati risolti gli ultimi dettagli e che il giocatore classe 2000, accostato anche all'Inter in questa sessione di mercato, tornerà a vestire la maglia bianconera dopo due anni dall'addio. Tra i dettagli segnalati dal canale satellitare sull'operazione risulta che è stata chiusa in prestito con obbligo di riscatto che scatterà dopo determinate condizioni. La cifra che i bianconeri verseranno quando scatterà l'obbligo condizionato sarà di 20 mln. I dirigenti juventini lavorano anche per dare un rinforzo ad Allegri in mezzo al campo: Witsel in vantaggio su Tolisso e Pjanic.