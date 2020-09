Inter, per Kanté deve uscire uno tra questi big. Alonso? “C’è un altro più abbordabile”

E’ N’Golo Kanté il vero e proprio sogno di mercato dell’Inter. Ma per provare a regalare il francese ad Antonio Conte, il club deve prima piazzare un big e La Stampa fa i nomi dei possibili nerazzurri in uscita per far cassa: “Radja Nainggolan e Ivan Perisic, tornati dai prestiti, cercheranno di convincere Conte. Ma il loro destino potrebbe essere ancora lontano dalla Pinetina. Così come per Milan Skriniar e Marcelo Brozovic.

Diego Godin dovrebbe trovare l’intesa con il Cagliari. Tra ingaggi risparmiati e ricavi da cessione potrebbe diventare possibile l’assalto a N’Golo Kantè, altro scudiero di Conte, centrocampista in grado di dare ordine e sostanza alla manovra. Dal Chelsea si cercherà di portare a Milano anche uno tra Marcos Alonso o Emerson Palmieri. L’obiettivo è lo spagnolo, ma l’italo-brasiliano è più abbordabile”