Ancelotti: “Kean? Se il PSG lo vuole deve trattare. Ma se non succede niente…”

Il calciatore gioca a Parigi in prestito dall'Everton. Si parla di lui in chiave Inter e arrivano su di lui le parole del tecnico del club inglese

Moise Kean nei giorni scorsi è stato accostato anche all'Inter dalla stampa italiana. Il calciatore è al PSG in prestito dall'Everton. In questa stagione ha segnato 16 reti e il club parigino proverà a trattare con il club inglese per il suo riscatto.