La prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 19 aprile 2020 ha parlato così delle vicende di mercato sull’Inter: “Kean-Mertens, sprint Inter. Vecino la chiave per convincere l’Everton. Pole Marotta per il belga”. In copertina, invece, il caso Higuain per la Juventus: “Milik c’è. I problemi di salute della mamma e l’ansia per il virus: il Pipita non vuole tornare. A Torino, ipotesi rescissione. Il polacco ha già espresso il gradimento per la Juve”.