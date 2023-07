In Spagna – Kessie lascia sicuro il Barça. L’offerta Juve non scalda. Si aspetta…

L'ex giocatore del Milan è stato tanto tempo associato anche all'Inter. Piace alla società bianconera ma l'offerta fatta ai blaugrana non ha convinto

Il Barcellona dà per scontato l'addio di Kessie questa estate. Il giornale spagnolo Sport scrive che il club blaugrana ha sul tavolo l'offerta della Juveche però non è ancora considerata abbastanza e un'offerta migliore per il centrocampista potrebbe arrivare dal Tottenham. Il club londinese ha avvertito che potrebbe iniziare la trattativa settimana prossima perché ora è impegnato sul fronte cessioni con Harry Kane.