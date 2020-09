TS – Inter-Kolarov, ci siamo: ok della Roma, accordo anche sull’ingaggio. E per il contratto…

“Aleksandar Kolarov chiuderà la sua carriera a Milano, con la maglia nerazzurra. Lo vuole Antonio Conte, lo vuole anche il serbo, deciso a lasciare il calcio (compirà 35 anni il prossimo 10 novembre) da vincitore”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito all’approdo, ormai imminente, di Kolarov all’Inter. L’intesa tra i nerazzurri e la Roma è stata praticamente raggiunta ad 1,5 mln di indennizzo e c’è anche un accordo di massima sull’ingaggio (3 mln più bonus) che l’ex City andrà a percepire all’Inter. “Ma per mettere nero su bianco c’è da risolvere la questione durata del contratto. Il suo agente Alessandro Lucci continua a spingere per due anni di accordo. Beppe Marotta ne offre uno con opzione per quello successivo. La soluzione potrebbe essere un rinnovo automatico legato a determinate condizioni“, spiega Tuttosport. L’affare potrebbe chiudersi dopo il 6 settembre, visto che Kolarov è impegnato con la sua Nazionale per la Nations League.