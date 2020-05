Kpmg e lo scenario peggiore per la serie A: quanto calerà il valore dei giocatori? Lukaku…

Quanto varranno i calciatori dopo lo stop determinato dalla pandemia da coronavirus? Secondo uno studio Kpmg effettuato sui principali campionati (Premier League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga e Liga) la perdita per le cinque leghe, nel caso l’attuale stagione venisse cancellata per il coronavirus, aumenterebbe alla cifra monstre di 4 miliardi di euro. Associata a questa ipotesi ci sarebbe poi il fenomeno del deprezzamento del valore dei giocatori, anche dei cosiddetti ‘top player’, con un trend tanto marcato quanto più e’ elevata la loro età. Un’ipotesi che nella sua versione più pessimista potrebbe contemplare 8,5 miliardi di euro di calo nel valore dei giocatori (il calo sarebbe di 6,6 miliardi di euro considerando lo scenario più favorevole). Cifre che oscillano chiaramente tra i due possibili scenari: stagione cancellata per tutti o portata a termine.

Alcuni esempi – Il cartellino dell’attaccante del Psg, Kylian Mbappe’, considerato il calciatore più caro del mondo, dai 225 milioni di febbraio potrebbe scendere rispettivamente a 177 o a 188 milioni. Quello del brasiliano Neymar da 175 milioni a rispettivamente 137 o 149 milioni e quello dell’argentino Messi, valutato a febbraio 175 milioni, a rispettivamente a 127 o 134 milioni. I primi 20 giocatori europei per valutazione – tra loro giocano in serie A solo Lukaku (Inter) e de Ligt (Juventus) – mostrano una riduzione più limitata del valore, al massimo -20%, a dimostrazione della resilienza delle loro valutazioni. Se la stagione della serie A venisse cancellata il deprezzamento del parco giocatori sarebbe pari al 26,1% con 4,23 miliardi. Penalizzate le squadre con l’organico più costoso: la Juventus vedrebbe una riduzione del valore complessivo dei calciatori del 23,4% da 751 a 575 milioni.

(Sole 24 Ore)