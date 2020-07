TS – Sanchez, trattativa complessa. Kumbulla? Ecco la due carte vincenti per l’Inter

Sono sempre tre i nomi più caldi per l’Inter che verrà ma uno rappresenta la priorità assoluta visto che è già in casa. Si tratta ovviamente di Alexis Sanchez, per il quale l’Inter sta cercando di trovare un’intesa con il Manchester United. Come riporta Tuttosport, la trattativa è sempre complessa anche per i Red Devils chiedono 20 mln mentre l’Inter pensa di offrirne la metà per avanzare poi un’offerta importante a Sanchez con un ricco triennale.

TONALI E KUMBULLA – Gli altri due profili accostati all’Inter con maggiore insistenza sono Sandro Tonali e Marash Kumbulla. Per il primo, anche Marotta ha predicato cautela anche se è un giocatore che piace e non poco all’ambiente nerazzurro. Per il difensore del Verona, l’Inter è in pole e potrebbe decidere di inserire il giovane attaccante Vergani, oltre al prolungamento del prestito di Salcedo, per cercare di vincere la ‘difesa’ del Verona e l’interesse della Lazio, anch’essa interessata al classe 2000.