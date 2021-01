Laudisa: “Tottenham unica pretendente per Eriksen. Tanti ostacoli, trovare una soluzione è un’impresa”

L’avventura di Eriksen all’Inter potrebbe interrompersi in questa sessione di mercato. Per il danese si parla anche di un possibile ritorno al Tottenham. Della vicenda Eriksen ha parlato il giornalista Carlo Laudisa su Gazzetta.it:

“Ricordiamo che al suo approdo in nerazzurro ha spuntato uno stipendio da 7,5 milioni netti (grazie anche agli sconti fiscali previsti dal decreto crescita), mentre a Londra c’è un tetto che non supera i 5 milioni. Questo problema, però, potrebbe essere attutito dagli eventuali accordi tra i club. In definitiva la società di Daniel Levy potrebbe fare media con i risparmi legati alla cessione di Alli al Psg: è in corso una trattativa e tutto nasce proprio sulla spinta di questa uscita all’orizzonte. Più in generale evidentemente il costo dello stipendio di Eriksen delimita non poco il parterre dei suoi acquirenti. Succede sempre così, quando un giocatore di talento non si inserisce, i costi del suo fallimento tecnico sono ingenti. Anche in questo caso è difficile trovare degli spasimanti disposti a farsi carico in toto dell’investimento interista di un anno fa. Eriksen è pronto a fare le valigie, a patto di tutele adeguate sia dal punto vista tecnico che economico. È una situazione scomoda per tutti, ma nessuno vuol perderci. Anche perché ciascuno sente di far valere le proprie ragioni. Ed è proprio questo il caso in cui trovare delle soluzioni diventa un’impresa”.