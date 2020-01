Repubblica: “L’Inter è su Pogba da un mese: al momento due certezze. La Juve e Raiola…”

“Sembra quasi che gli obiettivi di mercato di una li stabilisca paradossalmente l’altra, e in questo senso è mirabile la sintesi umoristica, ma forse anche lucidamente seria, di Gene Gnocchi nella sua rubrica quotidiana sulla Gazzetta. «Segnali che Eriksen finirà alla Juve. E’ a un passo dall’Inter»”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito alle schermaglie di mercato tra Inter e Juventus. “Marotta e Paratici finiscono così per scornarsi quasi sempre sugli stessi giocatori: certe volte agiscono allo scoperto e certe altre tramano nell’ombra, perché il mercato è anche una questione di spionaggio e controspionaggio”, continua il quotidiano che poi conferma quanto detto anche su Eriksen. L’Inter pare disposta a pagare 20 milioni per convincere il Tottenham a liberarlo già a gennaio. Il danese, però, è nei piani anche della Juventus, oltre che del Real Madrid.

INTRIGO POGBA – Eriksen ma non solo. Repubblica, poi, aggiorna anche in merito al futuro di Paul Pogba, news rilanciata anche dal Mirror.

“L’intrigo più intrigante adesso riguarda Pogba, sul quale la Juve lavora da un anno e l’Inter da un mese. Le cose certe sono due. Il francese vuole scappare da Manchester e il solito Real è in prima fila per accoglierlo. Ma non è detto che Perez si voglia esporre per un investimento da 200 milioni complessivi, mentre la Juve studia il dossier da un pezzo ed è su un centrocampista di quel livello che intende fare il botto l’estate prossima. Bisogna però considerare una frase di Raiola che i più hanno sottovalutato. «Pogba ha bisogno di una società come la prima Juve». E nella prima Juve, in sede comandava Marotta e in campo Conte, che nel 2012 si espose in prima persona per convincere il giovane Paul, che all’epoca era un ragazzo di diciannove anni in rotta con Ferguson e dalle ambiziosi smisurate, a scegliere la Juve, promettendogli spazio e considerazione. Lo scenario è interessante”.

Intanto ci sono novità sul fronte Vidal…