Il Barça ha trovato la vera chiave per strappare Lautaro all’Inter: e la clausola non c’entra

La clausola di Lautaro Martinez (111 milioni di euro) spaventa non poco i vertici dirigenziali dell’Inter, ma non è nemmeno il pericolo maggiore riguardo al futuro dell’attaccante argentino. Perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la vera chiave che potrebbe portare il Toro al Barcellona è l’amicizia che l’ex Racing ha con Lionel Messi. L’opinione della pulce è ovviamente molto influente all’interno dell’ambiente blaugrana, e Messi non smette mai di sponsorizzare il compagno di nazionale, che da parte sua replica con parole di ammirazione e rispetto. Un rapporto che potrebbe contare non poco in sede di trattativa. Scrive il quotidiano:

“Prima della polveriera esplosa in casa Barcellona, il d.s. Eric Abidal aveva rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo (…) e nella chiacchierata non poteva non uscire il nome di Lautaro Martinez, compagno di nazionale di Messi che avrebbe proprio nel Pallone d’oro il suo sponsor più grande all’interno del club blaugrana. Tra Messi e Lautaro è nata una bella amicizia, col Toro che in ogni occasione quando indossa la maglia dell’Argentina sottolinea quanto Messi sia un esempio per lui e per tutti i giovani argentini, di come sia fantastico potersi allenare con lui e di quanto straordinario sia il suo talento. Non solo Lautaro, nell’intervista si parla anche di un ritorno di Neymar, guarda caso altro obiettivo caldeggiato per tutta la scorsa estate dalla Pulce. Due obiettivi veri del club, al di là di quale sarà il futuro di Abidal al Barcellona. Perché se la sua posizione è attualmente a forte rischio, sembra chiaro che nella prossima lista della spesa dei blaugrana ci sia in cima il nome di Lautaro. E questo non cambierà“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)