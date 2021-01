Inter, Lautaro sta bene a Milano: “Se oggi arrivasse il Barça? Chi lo conosce racconta che…”

La voglia è quella di restare e lo ha dimostrato chiaramente. Lautaro Martinez non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter. La trattativa per il rinnovo di contratto procede spedita, anche per volere dell’argentino. Scrive il Corriere dello Sport:

“Chi conosce bene il “Toro” racconta che dalla scorsa estate sia molto maturato. Forse l’imminente paternità lo ha spinto ad un’evoluzione in questo senso. E poi a Milano sta molto bene. Gli stessi sostengono che il Lautaro di oggi non si farebbe fatto sedurre così facilmente dal Barca. Allora, la prospettiva di raggiungere Messi, con cui ha costruito un grande feeling in nazionale, era stata irresistibile. Oggi avrebbe affrontato in maniera diversa la situazione, con maggiore freddezza e lucidità. Tanto più che il futuro di Messi è del tutto in bilico“.

(Fonte: Corriere dello Sport)