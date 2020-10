Attacco Inter, rosa corta. Per Lautaro altro problema: “Conte avrebbe voluto evitarglielo”

I problemi sono venuti a galla anche nell’ultima partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in cui, nel secondo tempo, Conte si è dovuto arrangiare con l’impiego di Ivan Perisic come seconda punta. La rosa dell’Inter, lì davanti, sembra essere piuttosto corta. Un problema, se si pensa all’infortunio di Sanchez e alla vena realizzativa appannata di Lautaro Martinez.

Che, tra l’altro, fra poco volerà nuovamente dall’altra parte dell’Oceano, per rispondere alla chiamata dell’Argentina. Un altro problema che, come riportato da Tuttosport, Conte gli avrebbe evitato molto volentieri:

“La rosa, soprattutto davanti, non è poi tanto lunga come sembrava a inizio stagione e Lukaku non può certo mettersi sulle spalle tutto il peso dell’attacco. Il problema piuttosto è un altro perché, dopo la gara con l’Atalanta, Lautaro saluterà Milano per volare nuovamente in Argentina dove l’albiceleste giocherà con Paraguay e Perù (a Lima) altre due gare valide come qualificazione a Qatar 2022. Altra sfacchinata che Conte avrebbe voluto caldamente evitargli. Ma, quando la patria chiama, non si può proprio dire no. Un po’ come quando lo fa un certo Leo…“.

(Fonte: Tuttosport)