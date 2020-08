CdS – Bivio Lautaro: l’Inter punta al rinnovo ma il Barça non molla. “La conferma di Sanchez…”

Con il gol di Romelu Lukaku al Bayer Leverkusen, la coppia-gol dell’Inter ha tagliato quota 50 gol in stagione. Se ci si aspettava tanto dal belga, arrivato dallo United ma autore comunque di un’annata straordinaria sotto ogni punto di vista, l’exploit di Lautaro è stato impressionante, a tal punto che si rincorrono da tempo le voci di un suo possibile approdo al Barcellona. “Sarebbe un peccato se, con numeri così, l’Inter non dovesse chiudere la stagione sollevando la coppa. Un peccato anche vedere il Toro andare a Barcellona, proprio quando l’Inter sta gettando le basi per aprire un ciclo”, commenta il Corriere dello Sport che ammette come la conferma di Sanchez faccia sì che trattenere Lautaro diventi meno urgente, anche se poi ci sarebbe da trovare un sostituto. Per il CorSport, però, non è da escludere il rinnovo di contratto con l’Inter che punta a blindarlo.