Sky – Lautaro-Inter, incontro proficuo. Il giocatore ha manifestato la sua volontà. E il club…

L’Inter e Lautaro Martinez si erano dati appuntamento già da tempo. Oggi hanno visto in sede i dirigenti interisti, come vi abbiamo raccontato.

A Skysport Luca Marchetti ha parlato del summit che è avvenuto nella sede nerazzurra e ha sottolineato: “Gli agenti sono arrivati a Milano e hanno visto il giocatore nerazzurro. Il club deve rinnovare il contratto dell’argentino, un adeguamento che però non è arrivato oggi. Non si è andati sul dettaglio del contratto ma si è parlato di ‘ordine di grandezza dei soldi. Il momento non è facile per nessuna società. L’argentino, a differenza di altri giocatori non può beneficiare di particolari benefit fiscali, ma merita l’aumento dell’ingaggio anche per quello che ha fatto sul campo. L’incontro di oggi è stato proficuo. Il calciatore ha manifestato la voglia di restare e l’Inter prende in considerazione il rinnovo. Barcellona? Il calciatore piace ancora molto al club spagnolo e a prescindere da Messi”.

(Fonte: SS24)