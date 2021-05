GdS – Inter, Lautaro può partire: “Questa la cifra minima. Ci sono Barça e Real, ma non solo”

L'Inter ha da tempo manifestato l'intenzione di blindarlo, ma in un momento storico come questo nulla può essere dato per scontato

Marco Macca

L'Inter ha da tempo manifestato l'intenzione di blindarlo, ma in un momento storico come questo nulla può essere dato per scontato. Soprattutto se un club europeo dovesse presentarsi in Viale della Liberazione con almeno 80 milioni di euro. Il futuro (nerazzurro) di Lautaro Martinez non crea preoccupazione, ma meglio tenere le antenne dritte.

Anche perché la trattativa per il rinnovo dell'argentino, che con i precedenti argenti era ormai a un passo dalla conclusione, deve ora essere reimpostata con il nuovo procuratore Camano. Scrive la Gazzetta dello Sport:

Barça e Real, ma non solo

"... Già arrivare a 80-90 permetterebbe all'Inter di dare una bella sistemata al bilancio. Fatto salvo che poi bisognerebbe trovare un sostituto di livello. Ma chi può permettersi certe cifre in questo momento? In Italia probabilmente nessuno. Malgrado la crisi, il Barcellona potrebbe tornare sotto e negli ultimi giorni si sarebbe fatto vivo con Camano anche il Real Madrid. Ma non va esclusa la pista inglese, con diverse squadre che avrebbero la potenza. economica per un investimento del genere".

