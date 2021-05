Repubblica – Inter, Suning cerca fondi: da saldare 5 mensilità. C’è la data limite

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma, in casa dell'Inter campione d'Italia continuano a tenere banco le questioni economiche

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma, in casa dell'Inter campione d'Italia continuano a tenere banco le questioni economiche. Secondo quanto riporta Repubblica, Suning continua a lavorare per ottenere un finanziamento da più di 200 milioni, che serviranno a saldare 5 mensilità entro il 30 maggio, come imposto dalla FIGC. Scrive il sito del quotidiano: