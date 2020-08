Lautaro, non solo Barça. Sky UK: “E’ la prima scelta del City per il dopo Aguero. E Guardiola…”

Il Manchester City non si accontenta di Ferran Torres, ufficializzato oggi dal Valencia per 37 milioni di sterline, ma è intenzionato a chiudere almeno 5 acquisti durante la campagna trasferimenti e l’obiettivo di Guardiola è di chiuderli prima dell’inizio della stagione, prefissato per il 12 settembre.

A riportarlo è Sky Sports UK che indica nella difesa la priorità sul mercato dei Citizens con il nome principale è Kalidou Koulibaly ma gli inglesi cercano un sostituto di Aguero per l’attacco del futuro. E, in questo caso, “la scelta numero 1 per la maglia numero 9 resta Lautaro Martinez“, nonostante altre fonti indichino in Joao Felix il vero obiettivo del City.