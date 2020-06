Sky – Inter, Conte spera che Lautaro resti: “E c’è da dire che ad Appiano nessuno…”

Il futuro di Lautaro Martinez continua a tenere banco in casa Inter. L’interesse del Barcellona resta forte, ma il muro nerazzurro resiste. Ecco perché il finale della storia è tutt’altro che scontato. Se i blaugrana non soddisfaranno la richiesta economica di Viale della Liberazione, l’attaccante argentino è destinato a restare ad Appiano Gentile. Dove, tra l’altro, nessuno vorrebbe lasciarlo andar via.

Men che meno Antonio Conte che, dopo il rapporto instaurato con il giocatore in questa stagione insieme (Lautaro è stato fin qui uno degli insostituibili assoluti dell’allenatore nerazzurro), sarebbe ben lieto di continuare ad averlo alle sue dipendenze. Un finale tutt’altro che scontato: Lautaro e l’Inter non sono ancora pronti a dirsi addio.

(Fonte: Sky Sport)