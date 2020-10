TS – Lautaro, corteggiamento Barça vivo. L’Inter si aspetta un nuovo assalto non appena…

In un momento di appannamento come questo, la pressione su Lautaro Martinez nelle prossime partite sarà inevitabilmente più alta. Un problema in più, per l’attaccante dell’Inter, da mesi sempre al centro dell’attenzione per l’interesse del Barcellona. Interesse che, secondo Tuttosport, è più che mai vivo:

“Errore, quello con gli ucraini, che metterà ancora più pressione a Lautaro. Che, con i suoi 23 anni, sta comunque dimostrando di avere spalle larghissime, dovendo convivere da quasi un anno con il corteggiamento del Barcellona. Non va infatti dimenticato che gli effetti della pandemia, soprattutto legati ai mancati introiti, saranno ben presente pure nel prossimo esercizio di bilancio, che chiuderà con un rosso a cifre vicine ai cento milioni dell’ultimo. Per tornare al tavolo col Barcellona andrà atteso che si formi la nuova giunta direttiva“.

(Fonte: Tuttosport)