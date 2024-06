Dopo gli ultimi dettagli sistemati ieri dall'agente, Alejandro Camano, con i dirigenti nerazzurri, si può finalmente dirlo: è fatta per il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter fino al 2029. Manca solo la firma materiale, che arriverà nei prossimi giorni, ma per il resto è tutto definito. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Telefono che squilla, filo diretto da Milano fino agli Stati Uniti: è tutto fatto. Tutto, pure quei dettagli su cui a volte ci si incaglia. Lautaro Martinez all’Inter fino al 2029: dopo il sì a parole, ieri è arrivata anche la stretta di mano tra i dirigenti nerazzurri e Alejandro Camano, procuratore del capitano. Nove milioni di euro più bonus, calcolabili in non meno di un milione, anche se la cifra può salire ancora di più in base agli obiettivi sportivi raggiunti. E allora sì, un primo brindisi può già essere fatto. Tanto che lo stesso Lautaro, dagli Usa dove è in ritiro con l’Argentina aspettando la Coppa America, ieri ha applaudito a distanza.