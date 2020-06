Lautaro, forte comunicazione del Barça all’Inter. Zhang non si muove: “E’ impensabile che…”

E’ ormai ufficialmente una telenovela quella con protagonista Lautaro Martinez. Il Barcellona, anche tramite i media spagnoli, le sta provando tutte per incastrare i tasselli e portare il Toro al Camp Nou: ma di fronte ha un club che è irremovibile sulle proprie richieste. O clausola o parte cash molto alta e una contropartita gradita. E nelle scorse ore, riporta Calciomercato.com, è arrivata una forte comunicazione da parte del Barcellona al club nerazzurro: “La comunicazione è arrivata in maniera netta, il Barça lo ha fatto trapelare con forza, non verserà i 111 milioni di euro previsti dal contratto con l’Inter in un’unica soluzione entro il 7 luglio. In sostanza, non pagherà formalmente la cifra intera in forma cash”.

Non lo farà, conferma il portale, “ma continuerà a proporre una quota cash alta più almeno un giocatore nell’operazione; ad oggi, valutare 40 milioni Junior Firpo è semplicemente impensabile nelle idee dell’Inter. Ecco perché la distanza resta, il club nerazzurro apre solo e soltanto a una cessione a fronte di 111 milioni di valutazione reale e non ‘gonfiata’, avendo capito che il Barça non pagherà la clausola cash. Oggi, non c’è un’intesa né una stretta di mano. E le valutazioni dei singoli giocatori proposti dal Barcellona rimangono spropositate”.