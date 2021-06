Marca – Inter, per Lautaro 90 mln? Nel mirino di due big, ma devono prima cedere

Il nome dell'attaccante è sul taccuino delle squadre spagnole ma non potranno fare un'offerta importante prima di definire le cessioni

Il quotidiano Marca, in Argentina, parla del prezzo di Lautaro Martinez. In Italia si parla di 90 mln e quella cifra è stata commentata anche dall'agente del calciatore. "Mi sembra esagerato quel prezzo", ha detto Camano. E ha sottolineato che al momento, anche se l'Inter ha offerto un rinnovo al giocatore, loro preferiscono non rinnovare e capire l'evolversi della situazione.

Il giornale scrive che due club hanno il mirino puntato sull'attaccante dell'Inter. L'Atletico Madrid e ancora il Barcellona. Il club blaugrana, nonostante l'arrivo di Aguero, starebbe pensando all'interista. Ma per provare ad ingaggiarlo saranno prima necessarie alcune operazioni. Una situazione simile al club guidato da Simeone: anche loro dovrebbero prima cedere per poi fronteggiare l'eventuale acquisto dell'attaccante dell'Inter. Al momento il club nerazzurro è in attesa di ricevere le offerte per valutare il da farsi. Per Hakimi è stata respinta al mittente un'offerta da 60 mln. Zhang deve cedere ma non farà sconti.