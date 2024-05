"Beppe Marotta vedrà a breve Alejandro Camaño, agente dell’attaccante argentino. Appuntamento nei prossimi giorni. L’a.d. nerazzurro è convinto che il procuratore ora stia sparando un po’ alto come succede nella fase delle schermaglie iniziali, ma potrebbe rivedere le sue pretese. Anche perché al momento in Viale della Liberazione non risultano offerte così elevate per Lautaro da parte di altri club dei principali campionati europei".