Mercato, dall’Inter arriva una notizia che definisce in maniera chiara il futuro di Lautaro

In Spagna non fanno altro che parlare di Inter e della possibilità che Lautaro Martinez vesta la maglia del Barcellona nella prossima stagione. Eppure, ci sono parecchi indizi che fanno supporre a un futuro ancora tutto tinto di nerazzurro per l’attaccante argentino. Il Toro nelle scorse ore ha mandato un segnale chiarissimo sui social in questo senso, ma un altro altrettanto potente è arrivato proprio dal club di Viale della Liberazione.

Come riferisce Sport Mediaset, infatti, la posizione dell’Inter in merito alle voci intorno all’ex Racing è piuttosto chiara: Lautaro non si muove da Milano. C’è un’unica possibilità che potrebbe cambiare gli scenari attuali: una richiesta esplicita di cessione da parte del giocatore. Richiesta che, a oggi, non è ancora arrivata. Ecco perché l’Inter può permettersi di alzare il muro e fare la voce grossa. Tanto è vero che, come riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri avrebbero fatto una richiesta provocatoria ai blaugrana: per Lautaro 90 milioni di euro più il cartellino di Vidal e il prestito di Griezmann.

(Fonte: Sport Mediaset)