Altro che Barça, Lautaro ha in testa solo l’Inter: il segnale social del Toro è fortissimo

In Spagna lo danno quotidianamente sempre più vicino al Barcellona. Sempre più lontano dall’Inter. Eppure, Lautaro Martinez sembra essere, almeno per il momento, di tutt’altro avviso. Eh sì, perché mentre fuori si parla sempre di lui, il Toro pare avere in testa solo il nerazzurro. L’ultimo segnale social inviato ai tifosi interisti, una storia che lo ritrae esultante con la maglia dell’Inter addosso, è fortissimo. La partenza non è affatto scontata. Lautaro ha ancora voglia di Inter.