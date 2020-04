Sport – Inter e Vidal in trattativa! Il Barça vuole inserirlo nell’affare Lautaro. Ma i nerazzurri…

La prima pagina di Sport in edicola martedì 14 aprile 2020 lancia in copertina l’affare Inter-Vidal: “Il club italiano vuole acquistare il giocatore blaugrana e il cileno potrebbe andare via perché vuole firmare un contratto lungo per una squadra con un grande progetto sportivo”, scrive il quotidiano catalano che poi riporta anche la posizione del Barcellona: “Il Barça apre alla cessione e vorrebbe includerlo nell’affare Lautaro però l’Inter per ora rifiuta e vuole trattare per Vidal come affare separato”.