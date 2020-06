Cadena Ser: “Lautaro? Barça, pessima situazione economica. All’Inter può pagare solo…”

Lautaro Martinez-Barcellona vive un momento di stallo, soprattutto per il momento non proprio florido a livello economico per il club catalano. E l’Inter è categorica: o 111 milioni di euro oppure 90 più Junior Firpo per lasciar partire il Toro. Ma i blaugrana non dispongono del denaro necessario per prendere l’argentino, come ha spiegato Santiago Ovalle, giornalista di Cadena Ser, intervenuto ai microfoni di TycSports: “Per l’area sportiva del Barcellona ​​Lautaro Martínez è un acquisto strategico, pensato come la sostituzione di Luis Suárez per il futuro.

Chi gestisce il club non è sicuro di erogare un importo così alto per un attaccante che è oggi è ancora un’incognita, ma l’area sportiva crede che debba essere acquistato. Il Barcellona però è in una brutta situazione economica e, se lo compra, deve includere i giocatori. Non ha i 111 milioni da pagare in contanti. Ci sono nomi che possono essere coinvolti nell’operazione, come Junior Firpo, Arturo Vidal, Ivan Rakitic o Carles Aleñá, ma non ha più di 60 milioni. E l’Inter vuole soldi per separarsi dalla sua stella“.