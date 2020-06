Inter, via Lautaro? Marotta può rispondere con un profilo simile davvero a sorpresa: cifre top

Il Barcellona, pur non potendo al momento soddisfare la richiesta economica dell’Inter di 111 milioni per la cessione di Lautaro Martinez, continua a premere per arrivare all’attaccante argentino, vero obiettivo di mercato dei blaugrana. E così, i nerazzurri si guardano attorno, alla ricerca di profili di talento. Fra i tanti che si fanno, Tuttosport parla di Moussa Dembelé del Lione, considerato simile al Toro e valutato più di 40 milioni di euro:

“… Un profilo simile a quello di Lautaro, risponde all’identikit di Moussa Dembélé, stellina 23enne del Lione, capace di segnare 22 gol stagionali di cui 16 in 27 gare di Ligue 1. Controindicazioni? Essenzialmente due: quella di Jean-Michel Aulas è storicamente una bottega carissima, inoltre sul ragazzo c’è mezza Premier, in primis il Manchester United, pronto a sborsare 70 milioni per il suo cartellino“.

(Fonte: Tuttosport)