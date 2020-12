SM – Lautaro non è caso ma situazione da monitorare. Conte ha chiesto ai dirigenti…

“Non è un caso, ma la situazione è da tenere sotto controllo”. Così a SportMediaset parlano di Lautaro Martinez e del suo palese malumore al momento della sostituzione nella gara contro lo Shakhtar. Il Toro avrebbe voluto partecipare all’assalto finale, anche perché era stato fino ad allora il più pericoloso e non solo nel caso della traversa sfortunatissima. Non avrebbe per questo digerito la sostituzione “anche se non dimentica che Suning è il club che lo ha portato in Europa”. Insofferenza, spiegata anche perché in questa Champions ha segnato solo un gol nella sconfitta di Madrid. Non è la prima volta che il giocatore esce stizzito dal campo. Era successo anche con il Genoa.

“Continua così la sua stagione da alti e bassi e cerca un equilibrio a 23 anni. Si prepara ad affrontare il Cagliari, la squadra contro la quale era stato espulso ed era iniziato il suo periodo senza gol. Per quanto riguarda la questione del contratto – spiega il tg di Italia 1 – Conte ha chiesto ad Ausilio e Marotta di posticipare i discorsi sui rinnovi per evitare distrazioni. Ma la situazione si potrebbe complicare. In Spagna parlano di Jorge Mendes e si torna a parlare anche della clausola dei 111 mln sul suo contratto. Il Barcellona non è riuscita a pagarla ma potrebbe tornare a far paura”.

(Fonte: SM)