Inter, Lautaro giù? CdS dà una spiegazione: “Circola una versione maliziosa…”

Che Lautaro Martinez sia in un momento tutt’altro che esaltante è evidente un po’ a tutti. Il Corriere dello Sport, analizzando il periodo dell’attaccante dell‘Inter, dà prima una versione puramente di natura tecnica, e un’altra, che lo stesso quotidiano definisce “più maliziosa” e che sta prendendo piede, in queste ore, su vari media:

“(…) Questa, però, è la visione buonista, mentre ce n’è anche un’altra più maliziosa. Nel senso che dietro al momento particolare del “Toro” molti sospettano che ci sia il mercato. La verità, infatti, è che l’argentino sia stato sedotto dal Barcellona. Era sicuro che il suo destino sarebbe stato colorato di blaugrana. Invece, ha scoperto che il club catalano, almeno per il momento, non ha le risorse (tra denaro e contropartite) per soddisfare le richieste dell’Inter. Magari riuscirà a metterle insieme più avanti, visto che il mercato è ancora lunghissimo. E’ lecito credere però che tutta questa incertezza possa creare confusione nella testa di un 22enne“.

(Fonte: Corriere dello Sport)