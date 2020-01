Lazaro, Bruce lo vuole subito in campo: “Speriamo sia tutto ok e possa giocare già domani”

Valentino Lazaro sarà presto un nuovo giocatore del Newcastle. L’esterno dell’Inter ha sostenuto in mattina le visite mediche e presto firmerà il contratto che lo terrà a Newcastle in prestito fino a giugno. Il tecnico dei Magpies, Steve Bruce, ha parlato del nuovo arrivo in conferenza stampa:

“È qui, è nel centro sportivo ed è un buon segno. Penso sia giusto dire che abbiamo trattato con altri club e per fortuna ci ha scelti. È qui, speriamo che possa avere il via libera e che tutto sia ok e possa giocare domani”.