Lazaro, due motivi potrebbero spingere Conte a chiedere di rinviare la cessione: le ultime

Valentino Lazaro in bilico. L’esterno austriaco sembra avere le valigie pronte con Lipsia e Newcastle in corsa per accaparrarselo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la squalifica di Candreva e le non perfette condizioni di D’Ambrosio aprono addirittura ad una maglia da titolare per Lazaro che però sembra destinato all’addio. “L’indisponibilità di Candreva e un D’Ambrosio in recupero ma non al massimo (la sua situazione sarà valutata con attenzione da oggi in poi) potrebbero spingere Conte a chiedere di posticipare di qualche giorno la partenza di Lazaro. In tal caso l’ex Hertha sarebbe tra i convocati per il match con il Cagliari. Molto però dipenderà dalla fretta… dell’acquirente e appunto dalle condizioni di D’Ambrosio”, spiega il CorSport.

FORMULA – Lazaro lascerà l’Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto “e le possibilità che torni esistono. Per ora non è stato un grande affare”, chiosa il quotidiano romano.