Lazaro: “L’esordio dal 1′ a San Siro il momento migliore. Ritorno all’Inter? Dico che…”

Ospite di una Q&A per l’account Instagram di Soccerbible, Valentino Lazaro, esterno dell’Inter attualmente in prestito al Newcastle con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro in favore dei Magpies, ha parlato anche del suo futuro e del suo possibile ritorno in nerazzurro al termine della stagione. Ecco le sue parole:

“Ritorno all’Inter? In questo momento sono concentrato solo sulla fine della stagione. Vedremo dopo cosa (cosa accadrà, ndr). Il momento migliore della stagione? Credo la prima volta da titolare a San Siro, dato che ho fatto anche l’assist a Vecino contro il Verona. Differenze tra Serie A e Premier League? La più grande differenza è a livello tattico, in Italia si fa tanto lavoro in questo senso in allenamento e infatti poi si vede durante le partite“.