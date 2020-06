Inter, Nainggolan ha già scelto: ecco qual è la sua più grande speranza per il futuro

“La premessa è semplice, il Cagliari non ha l’opzione per riscattarlo. Tornerà e faremo le nostre valutazioni, ora è ancora presto”. Piero Ausilio, nel parlare di Radja Nainggolan, è stato piuttosto chiaro. Il centrocampista belga tornerà a Milano perché i sardi non hanno alcun diritto di riscatto nel contratto di prestito firmato lo scorso anno.

Ma quale futuro attende il Ninja? Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore ha già scelto. O meglio, avrebbe già scelto.

“Radja si sente al top mentalmente e fisicamente. Si sente (pure) da Inter. E dentro di sé spera che quel feeling con Antonio Conte, nato ai tempi in cui il mister occupava la panchina del Chelsea, non sia tramontato”, sottolinea la Rosea.

Nainggolan vorrebbe giocarsi le sue carte all’Inter. Resta da vedere quale sarà l’intenzione del club. Allo stato attuale, Inter e Cagliari non hanno fissato un incontro per definire il tutto: siamo fermi a qualche semplice contatto, a dei pourparler. Le parti si aggiorneranno verso la fine del campionato, aggiunge la Gazzetta.