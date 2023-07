Palmeri: “Ausilio da un lato ha fatto bene. Ora però è senza Lukaku e Onana”

"Il tentativo di ricucire di Lukaku stanotte e stamattina testimoniano come non si aspettava arrivasse allo strappo", commenta Palmeri

