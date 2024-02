Giocare d'anticipo, per costruire passo dopo passo, con logica e criterio, una squadra che oggi vola, ma che possa mantenersi competitiva nel tempo. L'Inter si muove già non solo in vista della prossima stagione, ma anche già per l'estate 2025. E, come riferisce la Gazzetta dello Sport, ha di fatto già messo in conto un investimento da 12 milioni di euro per riportare a Milano Giovanni Fabbian, centrocampista che tanto bene sta facendo quest'anno al Bologna: