Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia, ha parlato anche del futuro di Joaquin Correa, in prestito con diritto di riscatto in Francia dall'Inter

Intervistato dalla Gazzetta in vista della semifinale di Europa League contro l'Atalanta di Gasperini, Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia, ha parlato anche del futuro di Joaquin Correa, in prestito con diritto di riscatto in Francia dall'Inter :

Se guarda le sue ex squadre e l’Italia, dove hanno giocato diversi dei suoi ragazzi (Pau Lopez, Veretout...), le fa più effetto vedere il Sassuolo in zona retrocessione o la Juve a -24 dall’Inter?

«Conosciamo bene il valore della Serie A e proprio per questo abbiamo sempre un occhio di riguardo per chi gioca da voi. Il futuro di Correa? Il riscatto dall’Inter sarà obbligatorio se ci qualifichiamo in Champions. Sto soffrendo per il Sassuolo e spero che si salvi. La Juve è in una fase di cambiamento e Allegri sta facendo un ottimo lavoro. Stimo moltissimo Max, ma per il Marsiglia sarebbe troppo caro…».