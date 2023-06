L’indice di liquidità turba la Lazio: “Lotito ha bisogno dei milioni dell’addio di Milinkovic”

Fra le big di Serie A, la Lazio è quella che ha maggiori problemi con l'indice di liquidità: 'chiave' per arrivare a Milinkovic?

Fra le big di Serie A, la Lazio è quella che ha maggiori problemi con l'indice di liquidità. Fattore che potrebbe spingere Claudio Lotito, presidente biancoceleste, ad abbassare le richieste per Milinkovic-Savic, grande obiettivo nerazzurro per il centrocampo. Scrive il Corriere dello Sport:

"La Lazio può contare sui milioni certi che ricaverà dalla Champions, un elemento che modifica in senso positivo la posizione del club reduce da alcuni bilanci poco brillanti. Se non ha problemi (al momento) di Fair Play Finanziario, ne ha con l’indice di liquidità che turba, da sempre, il sonno dei tifosi. Per certi versi, una situazione speculare alla Roma che ha mezzi finanziari ma limiti economici".