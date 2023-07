Lukaku, il Chelsea mette fretta: 5 giorni di tempo. Una foto postata da Big Rom…

L'attaccante è in vacanza, ma continua ad allenarsi, come certificano le frequentissime storie pubblicate su Instagram

Nella corsa a Romelu Lukaku potrebbe inserirsi anche il Psg. Secondo rumors inglesi il club francese sarebbe interessato all'attaccante belga che al momento resta in attesa. "È in vacanza, ma continua ad allenarsi, come certificano le ormai frequentissime storie pubblicate sul suo profilo Instagram. L’altra sera, però, oltre a quelle con il figlio, ne ha pubblicata un’altra mentre è seduto sul divano e guarda il suo telefonino. Forse, la scelta non è stata casuale", sottolinea il Corriere dello Sport.