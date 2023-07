Pedullà – Stallo Onana. Accelerata in queste ore. L’Inter ha già bloccato Trubin e Sommer

E' attesa nelle prossime ore l'accelerata (forse decisiva) per il trasferimento di André Onana al Manchester United

E' attesa nelle prossime ore l'accelerata (forse decisiva) per il trasferimento di André Onana al Manchester United.

Come riferisce Alfredo Pedullà, infatti, dopo lo stallo di questi giorni, le parti torneranno presto in contatto per definire un affare ormai prossimo alla conclusione. Nel frattempo, i nerazzurri hanno già bloccato i due successori del camerunense, ovvero Trubin e Sommer. Si legge: