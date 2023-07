Sky – Lukaku, speranza Inter: un tentativo prima del 12 luglio? Lui…

"Più che ottimismo, speranza". L'Interspera fortemente di poter trattenere a Milano Lukakuche, dopo la stagione in prestito è tornato al Chelsea. Del belga ha parlato Matteo Barzaghi a Skysport sottolineando che i nerazzurri non possono più chiederlo in prestito ma dovranno acquistarlo. La formula dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto e per la cifra inizialmente la dirigenza interista potrebbe offrire una cifra più bassa di quella definitiva.