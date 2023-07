Sky – Onana-United, si può chiudere a ore: offerti 50 mln, la cifra finale sarà…

Continua ad andare avanti la trattativa tra Inter e United per la cessione di Onana . Il club inglese è arrivato ad offrire 50 mln più bonus, non è ancora sufficiente: la sensazione è che se si arrivasse ai 55mln si potrebbe chiudere. Le due parti stanno lavorando per arrivare ad un accordo e si comincia a pensare che nelle prossime ore o nei prossimi giorni arriverà la svolta per la cessione dell'estremo difensore.

Ancora nulla di definitivo, ma il portiere è più vicino allo United, riferiscono a Skysport. Sono passi in avanti nella trattativa e un altro indizio è stato dato dall'intermediario che lavora su Trubin, il portiere che interessa all'Inter per sostituire il camerunense, che oggi è arrivato in via della Liberazione. Inter e United continuano a parlare: la chiusura dell'affare non è arrivata ma le parti si stanno avvicinando all'accordo.