Sky: “Lukaku ha chiamato l’Inter nella notte per ricomporre. Ausilio gli ha detto…”

L'Inter ha interrotto la trattativa per riportare Romelu Lukaku a Milano. Sky Sport è entrata nei dettagli della situazione e ha spiegato quanto accaduto nelle ultimissime ore: "Lukaku ha provato a chiamare Ausilio nella notte per ricomporre e spiegare le sue ragioni, ma la telefonata è durata poco. Ausilio ha spiegato al giocatore che il comportamento non è andato giù. È troppo tardi per ricucire lo strappo.