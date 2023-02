Lukaku, conto aperto con la fortuna: “Ora vuole convincere l’Inter a tenerlo definitivamente”

"Romelu ha un conto aperto con la fortuna, che quest’anno sembra avergli voltato le spalle. Sognava un Mondiale da re, ma in Qatar ha rischiato di non esserci ed è rientrato con i segni della delusione sul viso. Ora ha voglia di riprendersi il tempo perduto e di riconquistare la fiducia dell’ambiente. Da qui a fine stagione dovrà tornare indispensabile per convincere l’Inter a riaprire il tavolo delle trattative col Chelsea e riportarlo definitivamente a Milano. Prima, però, c’è un posto in Champions da blindare, una Coppa Italia da rialzare e un’avventura in Champions da rendere indimenticabile. Tornando al cento per cento, nulla sembra precluso".