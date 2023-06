Di Marzio: “Lukaku, il Chelsea non apre al prestito. L’Inter dovrà…”

"Non è facile fare una previsione su cosa accadrà su Lukaku e la sua permanenza all'Inter". Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha parlato del belga che in passato ha dichiarato 'mai' alla Juve o al Milan. "Ad oggi il Chelsea non apre alla formula del prestito. Aveva offerte per una cessione a titolo definitivo dall'Arabia e il calciatore non le ha accettate, quindi servirà uno sforzo da parte del club e il giocatore dovrà prendere una posizione rigida come quella dell'ultima stagione. Anche Zhang dovrà andare incontro al calciatore", ha aggiunto il giornalista.