Sky – Brozovic, attese novità dall’Arabia più che da Barcellona. L’Inter…

Dzeko e poi Brozovic . L'Inter pensa alle cessioni per provare a sbloccare il mercato in entrata e mettere a disposizione per Inzaghi che gli uomini che servono al suo progetto. Intanto, a Skysport, hanno spiegato che il club nerazzurro è andato deciso su Thuram e il suo guadagno al lordo non sarebbe superiore alla cifra che guadagnava il bosniaco, che è appena approdato al Fenerbahce non rinnovando il suo contratto.

Per quanto riguarda Brozovic, l'uomo che potrebbe sbloccare il mercato in entrata dei nerazzurri, sono attese novità sull'offerta dall'Arabia - più che da Barcellona - e la sensazione è che tutto si possa sbloccare nelle prossime ore. Il club nerazzurro sta lavorando alle cessione per far partire poi gli acquisti. Frattesi è, come noto, il primo obiettivo in mezzo. C'è anche il discorso di Onana con il procuratore a Manchester per capire se lo United fa sul serio. Anche per capire qual è in caso la cifra giusta per convincere la società nerazzurra.